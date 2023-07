Emergenza caldo, il comune attiva il monitoraggio del territorio

Attive squadre di volontari coordinate dalla Protezione civile

MONREALE, 11 luglio – L'assessore comunale alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde ha attivato, attraverso gli uffici, il Piano Comunale “Emergenza Caldo” organizzando un sistema di comunicazione per il monitoraggio delle condizioni climatiche.

Ciò anche in previsione e nella prevenzione degli effetti delle ondate di calore, con particolare attenzione alla popolazione anziana al di sopra dei 65 anni o con patologie invalidanti o in condizioni di fragilità. Sono in azione da questa mattina i volontari della Protezione civile che monitorano il territorio monrealese incluse le frazioni, anche con reperibilita’ notturna.

Per assistenza i cittadini possono chiamare 3248281083 la sala operativa dell’associazione Overland