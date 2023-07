Chiesa di Sant'Agata al Monte, assegnati i lavori di ristrutturazione

Li realizzerà l'impresa “Tisato Massimo” di Verona

MONREALE, 13 luglio – Sarà l'impresa “Tisato Massimo”a realizzare i lavori di consolidamento della chiesa di Sant'Agata al Monte. Lo si è appreso oggi, al termine della gara d’appalto svolta in modalità telematica.

La gara ha avutro luogo presso la sede provinciale dell’Urega, attraverso l’utilizzo della piattaforma Sitas e-procurement, ed ha visto la partecipazione di 43 operatori economici, 27 dei quali sono stati esclusi. Ad aggiudicarsi i lavori, come detto, è stato il raggruppamento temporaneo formato dall’impresa “Tisato Massimo” capifila con sede a Verona per un mporto complessivo dei lavori di 1.467.733,65 euro, oltre I.V.A. al 10%, avendo offerto il ribasso del 29,883 per cento.

La ristrutturazione della chiesa è stata finanziata con la somma di 2,8 milioni di euro con fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

A dire sì alla riqualificazione della chiesa era stata la giunta regionale con una delibera del 29 settembre 2021, rendendo l'opera definitivamente finanziata. Il progetto esecutivo è stato redatto dall'architetto Roberto Pupella, su incarico di don Nicola Gaglio, legale rappresentante della parrocchia “Santa Maria la Nuova”.

La chiesa di Sant'Agata al Monte di Monreale, è stata eretta nel 1589 dalla compagnia del Monte di Pietà. Fino ad ora, è in totale stato di degrado e richiede radicali interventi di consolidamento e di restauro per impedirne la totale rovina.