Monreale chiede il titolo onorifico di ''Città''

A concederlo dovrà essere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

MONREALE, 20 luglio –Dopo la decisione della giunta municipale è stato approvato l’avvio della procedura per la richiesta dell’attribuzione del titolo di “Città” al Comune di Monreale.

La procedura consiste nella presentazione di apposita istanza per mezzo del prefetto di Palermo al Ministro dell’Interno per la concessione del titolo onorifico, per il quale si prevede tra l’altro la revisione dello stemma e del gonfalone. La modalità di concessione del titolo è stabilita dall’articolo 18 del Testo Unico degli Enti locali, che dispone la concessione del “titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”.

Alla richiesta sarà allegata una relazione che servirà a corroborare la domanda contenente la storia di Monreale sin dalla fondazione del re normanno Guglielmo II e della cattedrale inserita nella Word Heritage List dell’Unesco dal 3 luglio 2015 più il novero dei beni architettonici, artistici e delle bellezze naturali e ambientali che ne fanno meta di un notevole flusso turistico.