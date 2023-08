Un anno di episcopato di monsignor Isacchi, il ringraziamento del sindaco

Eccellenza Reverendissima,

sento il dovere di lasciare a memoria queste poche parole nel desiderio che le stesse possano tradurre fedelmente il sentimento di gratitudine che in modo naturale le viene corrisposto.

E’ trascorso un anno dal suo arrivo, un anno dedicato alla scoperta dell’uomo prima e del Pastore dopo.

Un anno in cui la comunità ha ripreso il viaggio, sotto la sua autorevole guida, verso quei sentimenti di amore e carità che ne illuminano il percorso.

Grazie Monsignor Isacchi, grazie per la sua presenza costante, per la sua capacità di amare ed essere amato, grazie per ogni suggerimento nascosto e discreto, grazie per aver abbracciato ognuno di noi con smisurata affezione.

La prego di prendere questa mia breve come sincera testimonianza di una profonda gratitudine verso il suo essere faro e fonte di ispirazione.

Buon primo anno