Progetto ''Salva una Vita'', consegnati due nuovi defibrillatori

Saranno installati rispettivamente uno davanti alla farmacia Accetta, l’altro a Pioppo davanti alla farmacia Santa Chiara

MONREALE, 2 agosto – Si è svolta stamane nella Sala Novelli del Complesso Guglielmo II la cerimonia di consegna dei due nuovi defibrillatori di ultima generazione acquistati con il contributo degli imprenditori.

Essi verranno collocati uno davanti alla Farmacia Accetta e uno davanti alla farmacia Santa Chiara di Pioppo. Nel corso della conferenza è stata presentata la mappa dei defibrillatori posizionati nel territorio.

“Sono felice della risposta degli imprenditori monrealesi - ha dichiarato l’assessore Letizia Sardisco - già in passato avevamo promosso altre iniziative per acquisire altri defibrillatori e con questi copriamo un’altra parte del territorio. Abbiamo pronto un progetto e preso contatti con l’Ordine dei Medici per promuovere degli screening nelle scuole”.

La responsabile della Sarpiz Comunication, Valeria Puzzuto, ha ringraziato il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore Letizia Sardisco e tutti coloro che hanno aderito al progetto “Salva una Vita”.

Gli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa sono:

Farmacia Accetta, Farmacia San Castrenze ,Santoro Catering, Ottica del Canale, Ottica Nuova Visione, Ottica Punto di Vista, Brico Village, Farmacia Gentile, Villa Intravaia, Pizzeria Art Libri Totò, Il Gelato della Piazzetta,

Saperi e Sapori, Onoranze Funebri Noto e D’Alcamo, Officina Di Gesù, Centro Medico Orlando , Marcello Di Fulco, Farmacia Santa Chiara, Ortopedia Tomasino, Bar Di Giorgio.

A spiegare la funzionalità del defibrillatore è intervenuto Camillo Sarro direttore commerciale Sarpiz.