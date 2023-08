Applausi a Rimini per il gruppo folkloristico Trinacria Bedda

Ha partecipato al Festival del Folklore Internazionale

RIMINI, 5 agosto – Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale ha partecipato al Festival del Folklore Internazionale di Rimini che ha riunito tanti i gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo. La manifestazione è stata organizzata dalla Blue Diamond Events.

Tra questi, gruppi della Bulgaria, Turchia, Georgia, Serbia,Romania, Polonia. Un tributo alle tradizioni popolari, portate sul palco del famoso lungomare della cittadina romagnola.

Un folto pubblico di turisti e non ha applaudito con piacere la divulgazione delle tradizioni di tutti i gruppi.

Il Gruppo Trinacria Bedda di Monreale è stato l'unico gruppo italiano partecipante alla manifestazione richiamando l'entusiasmo del pubblico con canti e danze, tra queste la "Tarantella Di na vota" e la "Tarantella Sciuscalora ".

"Bravi i miei componenti del gruppo – afferma il presidente Patrizia Terzo – che hanno saputo tramandare con passione il vero significato di identità siciliana. Nell'occasione Ringraziamo di cuore Francesco Bragagni, ovvero il gentilissimo assessore alle Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità e Rapporti con il Consiglio comunale per averci onorato della sua presenza al quale abbiamo dato un omaggio del sindaco di Monreale.

"Ringraziamo di cuore anche il fantastico Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda di Monreale – ha commentato dal canto suo il direttore dell’hotrl Villa del Bagnino di Rimini per averci fatto scoprire le bellissime tradizioni Siciliane".