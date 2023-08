Stupidità e maleducazione al potere: danneggiati i gradini del parcheggio Torres

Non è da escludere che l'atto vandalico sia stato realizzato con le sfere in granulato di marmo

MONREALE, 8 agosto – Con un atto vandalico davvero stupido, oltre che estremamente pericoloso, sono stati danneggiati da ignoti alcuni gradini della scalinata che dal parcheggio comunale porta in via Torres.

A quanto pare agirebbero la sera, quando la zona diventa meno frequentata. Diversi i gradini rotti e scheggiati. Sembrerebbe che siano stati danneggiati dal lancio delle sfere spartitraffico in granulato di marmo posizionate lungo via Torres. A lasciarlo pensare è il ritrovamento delle stesse nella piazzola tra una rampa e l'altra delle scale.

Meno di tre anni fa, erano stati fatti degli interventi per valorizzare la scalinata di via Torres che dal parcheggio conduce al centro storico della città normanna. Anni ancora prima, durante l'amministrazione Capizzi, era avvenuta la sostituzione di diversi gradini. Un danneggiamento che sta causando disagi a chi la percorre, perchè rappresenta un pericolo costante di caduta.