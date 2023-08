Degrado nel circondario cittadino, la denuncia del Partito Democratico

Il segretario Antonino Sciortino rimarca con sarcasmo alcuni punti del territorio. LE FOTO

MONREALE, 16 agosto – Una situazione di degrado urbano, di erbacce non rimosse o di rifiuti non raccolti, viene segnalata, attraverso un lungo post sui social, del segretario cittadino del Partito Democratico, Antonino Sciortino, che non fa mistero di affrontare la questione con una certa vis polemica nei confronti dell’amministrazione comunale.

Sciortino, sul proprio profilo facebook, avvalorandolo con alcune foto, traccia un elenco di luoghi del territorio cittadino nei quali più evidente sarebbe il degrado dovuto a sterpaglie o a rifiuti lungo le strade.

La sua attenzione sostanzialmente si concentra nella zona della circonvallazione. “Anche io quest'anno – afferma Sciortino non rinunciando al sarcasmo – ho deciso di fare un piccolo viaggio, per visitare una delle meraviglie artistiche del nostro pianeta, la fantastica città che non c'è.

Cari amici monrealesi – prosegue – che pensate di abitare a Fantasilandia, o che gaudentemente pensate che coloro che oseranno portare in un futuro prossimo una idea di città differente rispetto alla attuale amministrazione, saranno costretti a non prendere neanche i voti di figli e genitori: a voi lancio una piccola esortazione in lingua francese : arruspigghiativi! (svegliatevi, ndr) Il prosciutto è un cibo leggero e nutriente, ma è pur sempre e solo un alimento, non un accessorio; deve essere mangiato, non messo sugli occhi!”.