''Programma Sperimentale Mangiaplastica'', il Comune chiede finanziamento

Servirà per l'acquisto di un eco-compattatore per la raccolta differenziata della plastica

MONREALE, 23 agosto – Il Comune di Monreale ha deliberato di chiedere finanziamento nell’ambito del fondo denominato “Programma Sperimentale Mangiaplastica”.

Quest’ultimo, con una dotazione finanziaria di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024, destina ai comuni risorse finanziarie per l’acquisto e l’installazione di apparecchiature atte allo smaltimento della plastica.

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica attraverso gli eco-compattatori, in particolare, rappresenta - come si legge nella delibera comunale - una modalità che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio dei rifiuti al riciclo di alta qualità e che, pertanto, l’Amministrazione comunale intende implementarne la diffusione.

È stata perciò avanzata istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno 2024, ai fini della concessione di un contributo di 30.000,00 euro da destinare all’acquisto e all’installazione di un eco-compattatore ad alta capacità per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET.