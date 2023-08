Il comune richiederà al ministero dell'Ambiente l'acquisto di un nuovo ecocompattatore

La giunta ha dato l'input agli uffici per presentare domanda

MONREALE, 23 agosto – Il Comune richiederà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'acquisto di un ecocompattatore da utilizzare per la raccolta diferenziata delle bottiglie in pet.

La giunta comunale, infatti, ha dato il via libera gli uffici per potere inoltrare la domanda Lo rende noto l'assessore alla Gestione Rifiuti e Igiene urbana Antonella Giuliano.

"La misura- afferma l'assessore – contenuta nel decreto della Transizione Ecologica numero 360 del 2021 sarà gestita dal ministero è già all'attenzione dei nostri uffici. Siamo certi che promuovere la differenziazione dei rifiuti e il riciclo dei materiali possa contribuire ad incentivare e promuovere una cultura sempre più green. Pertanto abbiamo deciso di potenziare la linea del riciclo per guardare alla sostenibilità, non solo come missione ma, soprattutto, come obiettivo concreto il che contribuirà ad attivare circoli economici virtuosi improntati sulle buone pratiche del riuso e, quindi, di rispetto per l'ambiente".