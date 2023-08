Monreale, via Arcivescovado diventa off limits

Istituito dal Comune il divieto di transito h24 ad eccezione dei mezzi della ditta operante per i lavori alla Ciambra e dei veicoli autorizzati

MONREALE, 25 agosto – Da ieri la via Arcivescovado è off limits per i veicoli, è stata infatti emessa dal Comune ordinanza di divieto di transito h24.

Nel tratto viario in questione, infatti, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli valevole h24. Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori e i veicoli autorizzati.

Alla luce dei lavori di riqualificazione ambientale del quartiere ''Ciambra'', delle esigenze espresse dalla ditta incaricata dei lavori, ed esaminate le condizioni di traffico della zona, il Comune ha deciso di adottare questa limitazione.

La decisione resta valida nelle more della ridefinizione del piano generale del traffico nel comune di Monreale.