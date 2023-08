Carabinieri, lascia il capitano Andrea Quattrocchi, arriva il capitano Niko Giaquinto

Il cambio al vertice della Compagnia dal prossimo 7 settembre

MONREALE, 31 agosto – Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Monreale: dopo quattro anni di comando, lascia l'incarico il capitano Andrea Quattrocchi. Al suo posto arriva il capitano Niko Giaquinto.

Quattrocchi, che si era insediato a Monreale nel settembre 2019, partirà alla volta della capitale, dove andrà a comandare la compagnia di “Roma Casilina”. Come detto, gli succederà Niko Giaquinto, proveniente dal Nucleo Operativo di “Roma Centro”.

Il 5 settembre è previsto il saluto ufficiale in municipio, dove si congederà dall'amministrazione comunale di Monreale. Il giorno successivo, quindi, partirà per Roma, per andare a ricoprire il suo nuovo incarico.

Dal 7 settembre, pertanto, la Compagnia carabinieri di Monreale, che ricordiamo, abbraccia anche i comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi, Sante Cristina Gela, San Giuseppe Jato e San Cipirello, sarà comandata dal nuovo ufficiale, Niko Giaquinto.

Quest'ultimo, già nei prossimi giorni sarà a Monreale per un breve periodo di affiancamento, per poi proseguire nella sua attività.

Quattrocchi lascia un segno davvero importante nella cittadina normanna, dove ha saputo instaurare un proficuo rapporto con la cittadinanza soprattutto in questi difficili anni caratterizzati dalla pandemia e dove la presenza dell'Arma, a causa anche dei tragici eventi degli anni '80, è sempre forte e ben radicato.

“Vado via con dispiacere – afferma il capitano Quattrocchi, perchè Monreale mi è entrata nel cuore. So però che arriverà un bravissimo collega che saprà svolgere egregiamente il proprio lavoro”.