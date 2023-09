Associazione carabinieri Monreale, oggi il benvenuto al capitano Niko Giaquinto

L’ufficiale è il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Monreale

MONREALE, 16 settembre –Questa mattina la sezione dell’associazione carabinieri di Monreale ha accolto il capitano Niko Giaquinto, nuovo comandante della compagnia carabinieri di Monreale, accompagnato dal comandante della stazione carabinieri di Monreale, Antonio La Rocca.

Alla cerimonia ha preso parte oltre al direttivo dell’associazione, guidato dal presidente Giuseppe Cortigiani e dal vice presidente Vito Lucchesi, anche una rappresentanza dei soci della sezione che hanno voluto dare al nuovo capitano il loro benvenuto e una cordiale accoglienza. Dopo i saluti istituzionali il capitano Niko Giaquinto ha avuto modo di conoscere da vicino le diverse attività portate avanti negli anni dalla sezione a favore della comunità cittadina e ha anche avuto modo di visitarne i locali.

Durante la visita sono stati consegnati alcuni attestati di riconoscimento rilasciati dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ai soci familiari della sezione Giovanni Marchese, Giovanni Sparacio e Teresa Lopes. È stato un momento di confronto su ciò che la sezione dell’associazione carabinieri di Monreale porta avanti ogni giorno sul territorio, ma anche un momento di reciproca sinergia per le progettualità future e gli impegni che attendono in quest’anno il sodalizio a partire dagli eventi previsti a seguito dell’attestazione di merito per i 50 anni di attività ricevuta dalla presidenza nazionale.

Al termine dell’evento all'interno della sezione un breve momento conviviale organizzato dal sodalizio ha suggellato l’incontro che si è rivelato davvero proficuo.