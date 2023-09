Monreale, dal ministero arrivano 8.000 euro per la biblioteca Santa Caterina

Monreale, dal ministero arrivano 8.000 euro per la biblioteca Santa Caterina

Potrà essere acquistato un numero cospicuo di nuovi libri

MONREALE, 5 settembre – Per il terzo anno consecutivo la biblioteca comunale di Monreale Santa Caterina risulta beneficiaria del contributo ministeriale per le biblioteche italiane come sostegno all’editoria e alle librerie.

A renderlo noto l’assessore alla cultura Rosanna Giannetto. La cifra assegnata è di 8.464,15 euro. Il risultato ottenuto è il frutto del lavoro di tutti gli operatori della biblioteca comunale coadiuvati dalla bibliotecaria Elisa Lo Coco e dal suo staff. Le prossime settimane vedranno i dipendenti della biblioteca impegnati nelle procedure amministrative di acquisto di tutti quei libri che abbracceranno diverse discipline, come narrativa, thriller, saggistica, testi per bimbi e ragazzi che andranno ad arricchire il patrimonio librario del Santa Caterina che negli ultimi anni ha avuto un forte ammodernamento.

I testi saranno disponibili e consultabili presso la biblioteca comunale dal lunedì al venerdì con un servizio pomeridiano dal lunedì al giovedì fino alle ore 19.