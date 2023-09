Comune, approvate le graduatorie definitive per asilo nido e micro nido

Per conoscerle occorre recarsi negli uffici di via Venero, 117

MONREALE, 6 settembre – E’ stata approvata dall’area III del Comune - Promozione Sociale e Territoriale - la graduatoria definitiva degli asili nido comunali, in subordine ai Nidi/Micro privati convenzionati, per l’anno scolastico educativo 2023/2024.

Comprende le tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi. A tutela della privacy, la graduatoria è pubblicata priva di dati identificativi dei minori e contraddistinte dalle iniziali delle generalità del bambino. Gli utenti, per maggiori dettagli, potranno rivolgersi all'Area III della Promozione Sociale e Territoriale sita in Via Venero, 117 per avere chiarimenti relativi alla propria posizione in graduatoria.