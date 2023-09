Caditoie intasate, le lamentele di '''Liberi di lavorare''

L'associazione chiede interventi efficaci per garantire decoro e sicurezza ai cittadini

MONREALE, 16 settembre – Caditoie intasate che suscitano le lamentele dei cittadini, anche perchè rischiano di creare allagamenti dovuti al mancato deflusso delle acque piovane.

È quello che lamenta Biagio Cigno, a nome dell'associazione liberi di lavorare che, dopo averlo fatto con altre amministrazioni comunali in passato, si rivolge a quella attuale chiedendo interventi efficaci. Lo fa attraverso una serie di interrogativi ai quali chiede che la giunta comunale dia delle risposte, al fine di garantire le normali condizioni di decoro e soprattutto di sicurezza, in particolare modo in via Vicinale San Martino, dove alcune caditoie risultano pesantemente ostruite da sterpaglie ed oggetti di vario tipo.

“Esiste – si chiede – un piano di intervento di pulizia delle caditoie da effettuare almeno una volta all’anno a fine estate dato che queste si ingolfano a causa delle sterpaglie e dei rifiuti plastici e cartacei e in caso di acquazzone non consentono un regolare deflusso delle acque?

Se esiste un piano del genere quali sono stati gli interventi effettuati negli ultimi 12 mesi? Le segnalazioni dei cittadini vengono accuratamente attenzionate dagli uffici preposti? E’ stato predisposto un cronoprogramma degli interventi da realizzare?

In passato mi si rispondeva che non c’erano soldi, che bisognava fare l’appalto ed altre assicurazioni dilatatorie. Non sarebbe meglio ed opportuno predisporre un piano di pulizia continua e periodica delle suddette caditoie, in considerazione che soprattutto a causa del loro intasamento si verificano allagamenti e disagi?

La prevenzione non è meno costosa degli aggiustamenti? Una piccola somma investita annualmente consentirebbe di poter evitare disagi a tutta la cittadinanza.

Rispondere a queste domande credo che sia doveroso e rispettoso nei confronti dei cittadini tutti”.