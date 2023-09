Cosa ti aspetti adesso dall'amministrazione comunale? Vota il nostro sondaggio

Abbiamo posto ai nostri lettori sei quesiti riguardanti la vita della città

MONREALE, 21 settembre – Settembre ormai sta per volgere al termine e con l'arrivo dell'autunno che astronomicamente comincia oggi a disdetta delle temperature da calura estiva, partono ufficialmente tutte le stagioni: politiche, sociali, sportive e quant'altro.

Occasione utile, pertanto, per guardare con calma al futuro (immediato e a medio termine), con l'obiettivo di programmare efficacemente le attività da condurre. A questa logica non sfugge nemmeno l'amministrazione comunale che, difficilmente come in questo periodo dell'anno, è impegnata (un po' per vocazione, un po' per necessità) nel cercare di mettere “nero su bianco” ciò che saranno i suoi propositi da realizzare per condurre le attività di governo della città.

Tanti carne, siamo certi, bolle in pentola e con ogni probabilità tanti progetti verranno messi sotto la lente d'ingrandimento della giunta e della maggioranza che ne sostiene l'azione politico-amministrativa.

Un po' per gioco, quindi, un po' per cercare di far collimare le attività dell'amministrazione comunale con i “desiderata” della cittadinanza, ci siamo presi la briga di organizzare questo mini sondaggio, il cui valore statistico-scientifico, chiaramente, lascia il tempo che trova, ma che senz'altro può essere una spia efficace ed un valido indicatore per chi deve operare nel migliore dei modi le scelte per il bene della città.

Abbiamo posto sei domande ai nostri lettori, inviandoli ad esprimersi su ciò che maggiormente si aspettano per i prossimi mesi dall'amministrazione comunale.

Sei quesiti “ad ampio respiro”, riguardanti altrettanti argomenti che interessano la vita dei monrealesi, partendo con la “Programmazione turistica per la prossima stagione estiva”, considerato che in quella di quest'anno non sono mancate le polemiche, passando poi alla “Redazione di un efficace piano traffico”, quanto mai attuale, soprattutto alla luce della ripresa dell'anno scolastico, che tanti disagi comporta per la viabilità cittadina.

Abbiamo chiesto, inoltre, di esprimersi circa il “Miglioramento dell’edilizia scolastica”, proprio quando, con la ripresa delle lezioni, più direttamente è possibile confrontarsi con eventuali inefficienze, oppure sul “Miglioramento dell’impiantistica sportiva” in un momento in cui (dal palazzetto di Pioppo, al campo sportivo Conca d'Oro) alcuni progetti sembrano finalmente vicini alla linea del traguardo. Impossibile, quindi, nei giorni del “Segno di Guglielmo” e della presentazione della “Settimana di Musica Sacra” non parlare dell' “Organizzazione di grandi eventi”, finendo con la “Tutela del territorio per la prevenzione antincendi”, considerato che ancora ci lecchiamo le ferite dopo i rovinosi accadimenti dolosi dello scorso mese di luglio.

Votate, quindi, il nostro sondaggio qui in basso, scegliendo fra un argomento che ritenete prioritario fra tutti gli altri.