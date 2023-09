Oggi la visita del capitano Niko Giaquinto all’Anps di Monreale

All’ufficiale dell’Arma è stato fatto dono del crest della sezione di Monreale

MONREALE, 21 settembre – È stata una mattinata intensa quella vissuta oggi a Monreale dall’Associazione nazionale Polizia di Stato per la visita del capitano Niko Giaquinto, nuovo comandante della compagnia carabinieri di Monreale.

L’ufficiale ha fatto visita presso la sede del sodalizio della Polizia di Stato all’interno del collegio di Maria insieme con il comandante della stazione carabinieri di Monreale, Antonio La Rocca. Ad accoglierlo il presidente della sezione Santo Gaziano e il segretario economo Francesca Mannino che gli hanno fatto dono del crest dell’associazione.

L’incontro è stata l’occasione per condividere e far conoscere al nuovo comandante le tante iniziative che l’associazione nazionale Polizia di Stato porta avanti sul territorio di Monreale ormai da tanti anni in un’ottica di rete e collaborazione.

Al termine della visita il capitano Niko Giaquinto si è complimentato con il presidente Gaziano per l’entusiasmo, l’accoglienza e i doni riservatigli.