Nel Segno di Guglielmo, oggi il via: ecco il programma della giornata

Apertura alle ore 17 in piazza Guglielmo

MONREALE, 22 settembre – Prende il via oggi pomeriggio l'edizione 2023 di “Nel Segno di Guglielmo”, manifestazione ripristinata dall'amministrazione comunale, dopo la pausa dovuta al Covid, che si propone di rinnovare i fasti del re normanno, fondatore della città.

L'appuntamento è fissato per le ore 17 in piazza Guglielmo dove e prevista la presentazione della manifestazione con i saluti istituzionali e la descrizione del programma degli eventi.

Alle 18,30, quindi, sempre in piazza Guglielmo si volgerà l'estermporanea d'arte, realizzata da artigiani, artisti e studenti locali.

Alle ore 21, infine, si svolgerà il concerto di musica medievale a cura del gruppo "Tetra Kordes" e artisti del conservatorio “Scarlatti” di Palermo.