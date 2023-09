Nel Segno di Guglielmo, ecco le manifestazioni di oggi

Si comincia alle 17, si finisce a mezzanotte

MONREALE, 23 settembre – Conclusa la giornata della presentazione alla stampa ed alla città, che ha visto pure la realizzazione del primo evento, che si è tenuto ieri sera, le iniziative di “Nel Segno di Guglielmo” entrano oggi nel vivo.

Dalle 17 alle 19 è in programma la visita guidata delle torri della Cattedrale con piccole rappresentazioni in abiti del tempo nelle sale espositive a cura della Compagnia dei Normanni.

Sempre alle 17, nella Sala Novelli del Complesso Guglielmo, su organizzazione del circolo Italia, si terrà la presentazione del libro “Guglielmo II il sovrano dimenticato” scritto da Salvatore Demma.

Per entrare in pieno clima medievale bisognerà attendere le 18 quando in piazza Guglielmo sarà allestito l’accampamento e mercato medievale. Si tratta si stand di rievocazione medievale con la presenza di maestri birrai con degustazione di famosa birra scura delle abbazie, del vino a cura dell’ associazione La Berna (fino alle 24).

A partire dalle 18,30, quindi, in antivilla comunale si svolgerà il Torneo degli Arcieri, organizzato dall’associazione “Gli Arcieri del Re” e dal gruppo “Arcieri Tritone”.

Alle 19,30 occhi puntati su "Le voci dalla torre" cori e canti di rievocazione medievale intercalate da recitativi con spunti storici su quello che erano i luoghi prima dell’arrivo dei Normanni e sulla costruzione della cattedrale. Se ne occuperà l’associazione Te.M.A.

Il clou delle iniziative odierne è in programma poi dalle ore 22 in poi. Nelle piazze principali della città sarà la volta di focolieri, falchi e tamburi del Medioevo, un’esibizione di artisti di Sicularagonensia di Randazzo (Gruppo La Fenice).

Sempre nelle due piazze, infine, è in programma “La notte dei fuochi e la cacciata dei diavoli”. Una rappresentazione di antichi riti tramandati dalla notte dei tempi per allontanare gli spiriti maligni e la malvagità dal cuore dell’uomo e dai luoghi da consacrare.