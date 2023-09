Consiglio comunale, via libera al nuovo regolamento delle mense scolastiche

L'assessore Giannetto: “Vogliamo mantenere alto il livello del servizio offerto”

MONREALE, 25 settembre – Il Consiglio comunale, su proposta dell'assessore alla Pubblica istruzione, Rosanna Giannetto, dice sì al nuovo regolamento relativo al servizio di mensa nelle scuole che – come afferma una nota dell'ufficio stampa del Comune – dalle scuole materne, estende il servizio di mensa anche a quelle primarie e secondarie di primo grado.

L’obiettivo è quello di consentire agli studenti la permanenza presso i plessi scolastici anche in orario pomeridiano. Il servizio potrà essere attivato all'interno degli istituti che avranno la disponibilità dei locali mensa. Il primo istituto a partire sarà il Margherita di Navarra.

La Giunta ha inoltre approvato le nuove tariffe del servizio che prevedendo la gratuità per tutti gli studenti con ISEE inferiore ai 10.632.94 euro e una tariffa di 5,50 euro a pasto per tutti gli altri. Ciò sarà possibile anche grazie allo stanziamento di bilancio previsto già da questa annualità.

“L’amministrazione - dichiara la Giannetto (nella foto) - vuole mantenere alto il livello del servizio offerto. È nostra intenzione promuovere iniziative volte a sviluppare una corretta educazione alimentare rivolte agli alunni”.

"Il diritto allo studio è uno dei capisaldi del programma di governo di questa amministrazione. Per questo abbiamo voluto subito rispondere alle sollecitazioni che sono arrivate al Sindaco da parte delle famiglie, creando i presupposti per l'estensione del servizio - continua l’assessore - siamo infatti convinti che il tempo pieno sia uno dei principali strumenti di contrasto alla dispersione scolastica e che la crescita della nostra comunità debba per forza passare da questo servizio".