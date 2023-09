Dopo la sospensione, nel weekend torna Nel Segno di Guglielmo

Un lungo fine settimana da venerdì 29 a domenica 1 ottobre

MONREALE, 27 settembre – Dopo la sospensione di alcuni spettacoli inseriti nella manifestazione “Nel Segno di Guglielmo” a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’amministrazione comunale d’intesa con le associazioni, ha convocato un tavolo di coordinamento.

Questo è stato presieduto dagli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso e serve per riprogrammare le iniziative per il prossimo weekend che andra’ da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre. Venerdì 29 settembre il Mercato e l’Accampamento medievale torneranno in Piazza Guglielmo II, con l’inserimento del ”mercato alimentare medievale”, che rimarranno allestiti fino alla fine del corteo storico previsto per domenica 1° ottobre.

La dimostrazione di tiro con l’arco e il Torneo degli Arcieri verranno riproposti dagli Arcieri del Re e dal gruppo Arcieri de Tritone rispettivamente nei giorni di venerdì 29 e sabato 30 settembre in Antivilla comunale.

Lo spettacolo teatrale “Troppo lunga è la notte” della Compagnia teatrale Le Bollicine, si terrà venerdì 29 settembre, alle ore 21 al Collegio di Maria. La “vestizione del Cavaliere Thomas”, invece, si inserirà all’interno degli eventi previsti sabato 30 settembre, alle ore 19.30 a piazza Guglielmo, prima dell’annuncio dell’arrivo del Re.

Il Gran Corteo storico di domenica 1° ottobre, infine, partirà alle ore 17.30 da piazza Inghilleri e terminerà a Piazza Guglielmo II con lo spettacolo dei focolieri e dei falchi, insieme allo spettacolo “La notte dei fuochi e la cacciata dei diavoli” dell’Associazione TE.MA, che si terrà alle ore 22. Verranno riproposte, inoltre, la mostra di abiti medievali, del Mantello che servì all’incoronazione di Re Ruggero II e dei quadri realizzati dagli studenti del liceo artistico durante l’estemporanea d’arte nella Chiesa degli Agonizzanti, insieme alle visite guidate alle torri della Cattedrale della Compagnia dei Normanni, che hanno ottenuto un grandissimo successo durante lo scorso weekend, registrando complessivamente più di 700 ingressi.

“Nonostante gli eventi sfortunati dei giorni scorsi, non ci siamo fatti scoraggiare e abbiamo voluto rilanciare subito per preservare il gran lavoro fatto in questi mesi da tutte le associazioni – dichiarano Lo Verso e Sardisco – Siamo pronti per un nuovo weekend di iniziative e spettacoli che potranno coinvolgere tutti, monrealesi e soprattutto turisti”.