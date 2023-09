Monreale, oggi la visita ai monumenti di Ghada Fathi Waly

E' la Director-General Executive Director of the United Nations Office di Vienna

MONREALE, 28 settembre – Ghada Fathi Waly Director-General Executive Director of the United Nations Office di Vienna, stamane ha visitato Monreale. Ad accoglierla il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il sindaco Alberto Arcidiacono e altre autorità.

La direttrice Ghada Fathi che è in Sicilia per partecipare alla conferenza 20th Anniversary of the Palermo Convention”, è rimasta meravigliata dalle bellezze del duomo e del chiostro dei Benedettini, monumenti inseriti nell’itinerario arabo-normanno dell'Unesco che sono stati illustrati dal parroco della cattedrale don Nicola Gaglio e tradotti dall’interprete Daniela Jurcic. Tra le tappe anche un tour delle botteghe artigianali della via Torres.