Il Comune affida il servizio di raccolta degli indumenti usati

Se ne occuperà la ditta "Natura Amica"

MONREALE, 18 ottobre – Sarà affidato alla ditta Natura Amica di Gaetano Pizzimenti il servizio di raccolta differenziata e di conferimento degli abiti e degli accessori di abbigliamento usati prodotti nel territorio di Monreale.

La società è disposta - sì legge dal verbale - al pagamento del suolo pubblico in favore del comune di Monreale nella misura di mille euro annuali, per ogni cassonetto collocato.

Le condizioni economiche sono state ritenute le migliori rispetto alle altre manifestazioni di interesse pervenute nel comune. A breve, quindi, saranno formalizzati i dettagli dell’affidamento in parola mediante sottoscrizione di relativa convenzione.

La ditta Natura Amica è in possesso dei requisiti richiesti ed è iscritta nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), istituito presso la Prefettura di Palermo.

In riscontro all’avviso esplorativo, pubblicato sul sito della S.R.R. Provincia Palermo Ovest lo scorso 30 agosto avevano fatto pervenire formale manifestazione di interesse anche le ditte: Katane Ambiente Soc. Coop. Sociale; Traina s.r.l. e Ecologica del Sud di Davide Spina.

Il servizio nell'ultimo anno era nel caos, dopo la scadenza della convenzione con la società che aveva ricevuto, da parte del comune di Monreale, l'assegnazione. I contenitori erano sempre trasbordanti di indumenti, spesso lasciati anche per strada.