Campionati Mondiali Senior di scacchi, partecipanti di tutto il mondo visitano Monreale

La manifestazione vede fra gli organizzatori l’Accademia Scacchistica Monrealese

MONREALE, 3 novembre – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono stamane ha ospitato in Sala Rossa il presidente della FIDE Arkadij Vladimirovic Dvorkovic e gli organizzatori dei “Campionati Mondiali Senior” storico evento che si sta svolgendo a Terrasini in questi giorni.

Si tratta di una manifestazione alla cui organizzazione contribuisce anche l’Accademia Scacchistica Monrealese, con Unichess, sotto l’egida della FIDE (International Chess Federation) e della FSI (Federazione Scacchistica Italiana). All’incontro erano presenti fra gli altri, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e l’assessore allo Sport Letizia Sardisco.

A guidare la delegazione il presidente dell’Accademia Scacchistica Monrealese, Antonio Maestri che si è occupato dell’organizzazione di svariati tornei tra cui i campionati italiani studenteschi e lo scorso anno il campionato italiano giovanile Under 18.

Quattro le categorie in programma per età (50+ e 65+ Open e Donne). Oggi, come detto, i participanti hanno visitato Monreale e i monumenti normanni, fra i quali il Duomo, il Palazzo di città e il Chiostro patrimonio dell’Unesco. “E’ stato un motivo di grande orgoglio per noi amministratori – ha detto il primo cittadino ricevere centinaia di scacchisti provenienti da tutto il mondo che hanno espresso grande interesse per i nostri siti e le nostre tradizioni”.

Nota a margine: il presidente della Fide, Dvorkovic ha visitato pure il negozio “Le Ceramiche del Bisanzio” dei fratelli Ferraro, che hanno omaggiato al dirigente delle pigne e teste di moro, frutto della loro prestigiosa produzione. Un modo per esportare, attraverso l’arte l’immagine di Monreale e della Sicilia all’estero.