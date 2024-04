Scacchi, i ragazzi del liceo ''Basile-D'Aleo'' vincono il campionato regionale scolastico

La manifestazione si è tenuta a Marsala

MARSALA, 24 aprile – Continuano a mietere successi i ragazzi del liceo “Basile-D’Aleo” di Monreale nei tornei scacchistici in giro per la Sicilia. L’ultima affermazione è arrivata lunedì scorso ai campionati regionali scolastici.

La kermesse si è disputata all’hotel President di Marsala, dove gli scacchisti monrealesi hanno messo tutti in fila, aggiudicandosi il titolo. La squadra, guidata dall’insegnante Isabella Zarcone, era composta da Elio Ganci, Antonino Taormina, Salvatore Russo e Giuseppe Leone. Nello scorso mese di marzo gli scacchisti avevano ottenuto il pass per i campionati regionali al Convitto Nazionale di Palermo.

Un altro grande risultato per l’istituto monrealese e per la dirigente Loredana Lauricella, dopo il secondo posto a livello nazionale dello scorso anno scolastico. Riconoscimento importante anche per il panorama scacchistico cittadino, pieno di giovani promesse, la maggior parte delle quali formate dalla Accademia Scacchistica Monrealese.