San Martino, abbandono indiscriminato di rifiuti: i cittadini chiedono le telecamere

L’area sotto il Castellaccio versa in condizioni di profondo degrado

MONREALE, 11 novembre – A San Martino delle Scale un’area privata aperta al pubblico da anni è diventata una discarica abusiva dove alcune persone, incuranti delle regole e prive di senso civico, hanno scaricato e abbandonato sul posto diversi grandi sacchi di rifiuti e delle carcasse di auto.

Nell'area è presente una struttura abbandonata in condizioni di profondo degrado per la presenza di una notevole quantità di rifiuti di varia natura.

Il sindaco Alberto Arcidiacono conta di risolvere in tempi rapidi la questione della discarica: "Stiamo cercando i diversi proprietari, circa 16, per chiedere il ripristino della struttura". Intanto, i cittadini chiedono maggiori controlli e l'utilizzo delle telecamere per stanare gli incivili.

Il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti continua a ripresentarsi in diverse zone in modo consistente creando disagi alla cittadinanza, arrecando danni al decoro urbano e determinando un aumento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti