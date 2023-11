Aquino, quasi ultimata la rotonda del bivio con Pezzingoli

Nei prossimi giorni sarà apposta la segnaletica verticale

MONREALE, 29 novembre – I lavori di completamento avevano preso il via lo scorso 9 novembre. Oggi sono quasi alla conclusione. La rotonda del bivio Aquino-Pezzingoli, meglio conosciuta come “a cruci i Masu Parrinu”, è praticamente pronta.

Oggi l'azione del responsabile del comune per la segnaletica, Danilo Violante, appartenente al bacino degli ex Pip, ha visto la tinteggiatura della circonferenza posta al centro della carreggiata, proprio per installare il senso rotatorio della circolazione. Venerdì, verosimilmente, sarà apposta la segnaletica verticale, poi, quindi, non ci saranno più scuse.

Il resto sarà affidato al rispetto del codice della strada degli automobilisti monrealesi, che – ce lo auguriamo – rispetteranno il senso rotatorio ed eviteranno di tirare dritto, soprattutto quando da Monreale si spostano in direzione Aquino.

Nei primi giorni, per la verità, sembrava prevalere il pessimismo, dato che in diverse circostanze, magari per la desuetudine alle nuove regole, tanti preferivano “tagliare”, con notevole rischio per la circolazione, tanto che in più di un caso si era rischiato l'incidente.

Poi, però, pian piano, è arrivata un po' più di disciplina ed ora, soprattutto col nuovo “scenario”, le cose dovrebbero essere al proprio posto.

Non è escluso che possa esservi collocata qualche piantina o posizionati dei vasi. Qualsiasi cosa andrebbe bene, purchè serva a rendere evidente la rotonda, inducendo gli automobilisti, anche quelli più indisciplinati, ad adeguarsi.