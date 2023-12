Lutto nella Chiesa monrealese: si è spento don Pietro Scalia: aveva 65 anni

Ieri era stato ricoverato per il complicarsi della sua situazione d salute

MONREALE, 3 dicembre – Lutto nella Chiesa monrealese. Si è spento oggi pomeriggio, all’età di 65 anni, don Pietro Scalia. Lo rende noto l’arcidiocesi attraverso la sua pagina facebook.

Don Pietro ieri era stato ricoverato d’urgenza per il complicarsi della sua situazione di salute, ma il cuore non è stato in grado di sostenerlo nel superamento della crisi. Originario di Partinico, era stato ordinato sacerdote il 27 giugno del 1981 per mano del vescovo di allora, Salvatore Cassisa.

Era delegato episcopale per la vita consacrata, presidente dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero. In tanti, soprattutto fra gli ex alunni del liceo classico Emanuele Basile, lo ricordano per averlo avuto come insegnante di religione.

“Da domani pomeriggio, lunedì 4 dicembre – fa sapere l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi – la salma sarà deposta nella chiesa del Rosariello in Partinico (accanto alla Chiesa Madre) per la preghiera personale di quanti lo desiderano; alle ore 19 si svolgerà un momento di preghiera comunitaria in suffragio dell’anima di don Pietro.

Presiederò la liturgia esequiale nella chiesa madre di Partinico alle ore 10 di martedì 5 dicembre, i sacerdoti e i diaconi che concelebreranno portino con sé camice e stola viola”.

Alla famiglia di don Pietro Scalia le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.