Monreale, chiude i battenti l'associazione culturale MonsRealis

Lo ha deciso a maggioranza l'assemblea dei soci

MONREALE, 5 dicembre – Ogni volta che si chiude un’associazione culturale, un’edicola, un negozio rivendita di libri, è come se si spegnesse un lumicino che nel loro ambito, dopo aver dispensato briciole di sapere e di memoria, si immergono nell’oscurità che culturalmente regna sovrana nelle piccole comunità.

E quanto è successo all’associazione culturale MonsRealis, diretta dalla sua fondazione nel lontano 1914 da Angelo Granà e da aprile di quest’anno da Margherita Ganci, che dopo un decennio di iniziative elogiabili svolte nel territorio cittadino, si è vista costretta a chiudere i battenti.

Il 26 ottobre scorso l’assemblea dei soci, a maggioranza, ne ha decretato la lo scioglimento. Il sottoscritto, nella qualità di vicepresidente, ha avuto mandato dall’assemblea di adempiere a tutte le pratiche burocratiche inerenti allo scioglimento.

L’assemblea dei soci ha pure deliberato, come prevede lo statuto, di devolvere eventuali risorse finanziarie giacenti ad altre associazioni culturali o in beneficienza.

La scelta è caduta sulla Casa del Sorriso di Monreale diretta da Padre Francesco Biondolillo, alla quale è stata fatta una donazione dell’importo risultante in cassa di 485,62 euro.

Oggi, dopo aver completato le pratiche burocratiche, ho consegnato nelle mani di Padre Francesco copia del bonifico effettuato a favore della Casa del Sorriso per conto della ex MonsRealis.

Dispiace che sia sia spenta questa voce autorevole, con la speranza che l’invito a non demordere ed a continuare nelle loro attività sia da stimolo per le altre associazioni culturali presenti nella nostra cittadina.

