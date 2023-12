Tari, ecco come chiedere la riduzione del 30%

Le istanze dovranno essere inviate entro il 31 dicembre

MONREALE, 6 dicembre – I contribuenti che vivono in una zona non servita da ritiro rifiuti “porta a porta” e in un'abitazione distante oltre 300 metri dal centro raccolta, possono richiedere la riduzione tariffaria del 30%.

L’agevolazione arriva a seguito dell'approvazione, avvenuta a novembre scorso, da parte del Consiglio comunale. Una riduzione che era stata tolta durante l'amministrazione Capizzi a causa del dissesto comunale.

La richiesta, completa di documento di identità, può essere inviata tramite mail tassarifiuti@comune.monreale.pa.it oppure è possibile consegnare il modulo "Istanza per la riduzione della tariffa rifiuti per compostaggio domestico della frazione umida", scaricabile dal sito del Comune di Monreale https://www.comune.monreale.pa.it/modulistica-2/, all'ufficio Protocollo. Le istanze dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2023. Per ottenere lo sconto sui tributi bisogna essere in regola con i pagamenti della Tari.