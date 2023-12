Natale 2023, al via l'installazione delle luminarie

Domani frattanto il comune presenta il calendario delle iniziative

MONREALE, 6 dicembre – Ha preso il via a Monreale l'installazione delle luminarie finalizzata a creare il clima natalizio, in vista delle festività di fine d'anno.

Lungo le vie principali della cittadina, dei fili elettrici pendenti sono stati posizionati, in attesa di essere accesi e dare il via ufficialmente al periodo più atteso, quello legato al Natale.

Frattanto, come rende noto l'ufficio stampa del Comune, domani pomeriggio, alle ore 16.30 presso la sala conferenze della biblioteca Santa Caterina verrà presentato dall’amministrazione comunale il calendario delle iniziative per il Natale 2023 al cui interno sono previste numerose attività per creare un’atmosfera di festa e tradizioni.