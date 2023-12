L’opera del maestro ceramista Nicolò Giuliano dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro

È stata installata nella sede della Prima Sezione “CRIMOR” del I Reparto Investigativo, articolazione del ROS

MONREALE, 9 dicembre – Il maestro ceramista Nicolò Giuliano, artista sensibile al tema della legalità, ha realizzato un’opera in ceramica dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro.

L’altorilievo è stato installato all’interno della sede della Prima Sezione “CRIMOR” del I Reparto Investigativo, articolazione del ROS che ha speso ogni sua energia per porre fine alla latitanza del capomafia trapanese. Il quadretto raffigurante la struggente e profetica poesia “Il Tramonto” scritta dalla piccola Nadia Nencioni il 24 maggio del 1993, tre giorni prima che lei stessa perisse insieme alla sua famiglia e al giovane studente Dario Capolicchio nel vile attentato perpetrato da cosa nostra a Firenze, in via dei Georgofili.

Gli elementi essenziali dello straordinario successo investigativo dello Stato hanno trovato la loro esaltazione concettuale e sintesi nell’opera realizzata dal Maestro Nicolò Giuliano che, con sapiente tocco artistico, su un suggestivo e caldo tramonto dalle sfumature tipicamente siciliane, ha messo in risalto i simboli dello storico evento. “Per l'opera «Il tramonto» che ho donato al ROS dell'Arma dei Carabinieri – dichiara il maestro Giuliano - ho creato una pittura su pietra lavica dell'Etna maiolicata.

La genesi nasce dal desiderio di gratitudine nei confronti di una delle espressioni più qualificate dell'Arma dei Carabinieri, il ROS, che si è distinto per operazioni di sicurezza e di legalità che hanno assicurato alla giustizia quanti negli anni hanno inflitto allo Stato ed alla comunità dei cittadini sofferenze e lutti. Per questo motivo ho provato grande emozione nel partecipare alla cerimonia inaugurale dell’opera che si è svolta alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Pasquale Angelosanto, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e delle più alte autorità civili e militari