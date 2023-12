Il Collegio di Maria e la chiesa della SS. Trinità nel libro di Antonella Vaglica

Presentato ieri sera a Monreale il volume della studiosa e insegnante monrealese

MONREALE, 18 dicembre – “Il Collegio di Maria e la Chiesa della Santissima Trinità", edito da Edizioni Ex Libris di Carlo Guidotti e scritto da Antonella Vaglica, è un volume frutto di anni di studio portati avanti attraverso accurate ricerche d’archivio che la studiosa monrealese ha dedicato alla scoperta di un luogo la cui storia fino ad oggi è rimasta poco nota.

L’obiettivo del lavoro di Antonella Vaglica è stato, dunque, quello di portare alla luce un pezzo importante della storia di Monreale e di un luogo che per tutti costituisce ancora oggi un posto pieno di fascino e attrattiva. La presentazione del libro si è svolta ieri sera nella splendida cornice della chiesa della Santissima Trinità che per l’occasione ha accolto il numeroso pubblico alla scoperta della sua storia ed è stata possibile anche grazie al supporto della Confraternita del Santissimo Crocifisso, rappresenta dai commissari Pietro Maranzano e Giuseppe Messina, che si occupa della cura della chiesa e ha offerto ieri sera il supporto logistico per l’evento.

A portare il saluto istituzionale e l’apprezzamento per il lavoro svolto sono stati il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Letizia Sardisco; Rosaria Messina, presidente del Collegio di Maria, ha portato il saluto dell’ente; Carlo Guidotti, editore del libro, ha ringraziato i presenti e sottolineato l’importanza dell’inserimento del volume all’interno delle pubblicazioni di “Edizioni Ex Libris”. Ha aperto l’evento di presentazione, moderato dall’archeologo Dario Scarpati, la relazione di don Giovanni Vitale, direttore dell’archivio storico diocesano, che ha messo in luce l’importanza del lavoro di Antonella Vaglica per la sua capacità di restituire la storia di un monumento attraverso lo studio dei documenti d’archivio.

A illustrare l’importanza del volume dal punto di vista dell’incontro tra iconologia e iconografia dei luoghi storici studiati è stata, invece, la professoressa Maria Concetta Di Natale, professore emerito dell’Università di Palermo e direttrice del museo diocesano, che ha anche tracciato un breve profilo del percorso di ricerca svolto da Antonella Vaglica. Sulla peculiarità dello studio presentato come fonte di conoscenza per preservare la memoria di un pezzo di storia della città si è soffermata Anna Manno, archivista responsabile delle ricerche dell’archivio storico diocesano, che ha sottolineato la necessità di far conoscere ai giovani la narrazione di Antonella Vaglica di cui ha raccontato la storia della ricerca svolta in archivio per arrivare alla pubblicazione del libro. Per l’occasione sono stati letti alcuni documenti dell’archivio del Collegio di Maria attraverso le voci di Francesca Vaglica, Patrizia Franco e Laura Gestivo che hanno fatto rivivere al pubblico alcune delle vicende umane racchiuse in un luogo così denso di storia come il Collegio di Maria.