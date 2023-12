Piano traffico, chiude la via Dante da domani fino al 2 gennaio

Dal corso Pietro Novelli si potrà arrivare in piazzetta Arancio

MONREALE, 22 dicembre – Per consentire un migliore svolgimento delle iniziative che si terranno nel periodo natalizio, l'assessore al Traffico Giuseppe Di Verde ha predisposto alcune misure riguardanti il centro storico.

È prevista la chiusura della via Dante nel periodo compreso tra domani (23 dicembre) al 2 gennaio. Per accedere al centro storici si potràanno percorrere in salita la via cappuccini, la via Palermo e dal corso Pietro Novelli si potrà proseguire per via Veneziano.

La Polizia municipale ha predisposto un piano per far defluire le autovetture provenienti dal corso Pietro Novelli che potranno continuare il percorso proseguendo per piazzetta Arancio e via Antonio Veneziano. Le autovetture provenienti dalla via Palermo invece possono proseguire per la via Roma.