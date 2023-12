Cimitero, ancora tante le bare in attesa di sepoltura

Alcuni parenti: “Attendiamo che venga data sistemazione definitiva ai nostri cari”

MONREALE, 26 dicembre – Continua a non essere agevole la situazione al cimitero di Monreale, dove sono sempre tante le bare contenenti salme in attesa di sepoltura. Uno stato di fatto, che, purtroppo, va avanti da tanto tempo e che in alcuni casi vede ancora la mancata tumulazione anche da qualche anno.

La segnalazione, l’ultima della serie, ci arriva da alcuni cittadini, che sollevano un problema al quale l’amministrazione comunale sta tentando di far fronte, ma che ancora è lungi dall’essere risolto.

”I nostri defunti fanno sapere alla redazione di MonrealeNews – sono ancora in attesa, nonostante abbiamo pagato alle casse comunali ciò che ci era stato richiesto, che ammonta a più di duemila euro.

Penso che il comune di Monreale dovrebbe dare dignità a quei poveri resti e conforto ai parenti che oltre ad avere versato nelle casse comunali il dovuto per la sepoltura, attendono con trepidazione la giusta sistemazione definitiva dei propri cari”.