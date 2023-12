Applausi ieri sera per ''I fiati della normanna''

Apprezzato il concerto dal titolo “Brass Choir Christmas”

MONREALE, 27 dicembre – Applausi ieri sera in piazza Guglielmo in occasione del concerto tenuto dal corpo bandistico monrealese “I fiati della normanna”. L’evento era inserito nel cartellone stilato dall’amministrazione comunale in occasione del Natale 2023.

La banda, diretta dal maestro Aldo Terzo, ha dato vita d una bella esibizione intitolata “Brass Choir Christmas”, nella quale ha eseguito bravi celeberrimi: da “New York, New York”, ad un medely di walzer viennesi, ad un rassegna del maestro Ennio Morricone, a “La vita è bella”, a “La Traviata”, alla “Marcia di Radetzsky”.

La banda era composta da clarinetti, sassofoni, corni e tromboni, percussioni, bassi, trombe, flicorni soprani, baritoni e tenore. Hanno partecipato all’esibizione il soprano Emilia Passalacqua e il tenore Nunzio Gallì, entrambi provenienti dal teatro Massimo di Palermo.