Assistenza ai disabili, partono le richieste per richiedere il bonus caregiver

C'è tempo fino al 9 febbraio prossimo

MONREALE, 28 dicembre – Per sostenere e agevolare il delicato compito di coloro che assistono familiari disabili gravi e gravissimi, anche quest'anno sarà possibile richiedere il bonus caregiver.

La richiesta del contributo economico, una tantum relativo all'anno 2021, può essere presentata entro alle ore 12 del 9 febbraio prossimo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del comune di Monreale. Le domande possono essere consegnate brevi manu presso l’ufficio Protocollo sito in piazza Vittorio Emanuele n. 8, 90046 Monreale o tramite posta certificata indirizzata a: comune.monreale@pec.it .

Il contributo, una tantum, verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel bilancio regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi. L’amministrazione comunale effettuerà controlli a campione dei dati forniti dai richiedenti, attraverso le autorità competenti. Il modulo deve essere corredato dalla documentazione descritta nella istanza, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, specificando se trattasi di caregiver di disabile grave o gravissimo.

È definito caregiver: “la persona che, in maniera informale e gratuita, si prende cura di un proprio congiunto in condizioni di non autosufficienza o disabilità, che necessita di un’assistenza di lunga durata, specie nelle situazioni in cui l’aiuto è tale da rendere necessari e opportuni interventi di sostegno da parte dei servizi pubblici, sanitari e sociosanitari a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, riconosciuto invalido civile titolare di indennità di accompagnamento oppure riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92".

Sono definiti disabili gravissimi: “i soggetti che, previa valutazione multidimensionale dell'ASP, sono stati riconosciuti gravissimi ai sensi dell'art. 3 del DM del 26/09/2016 e, a seguito di sottoscrizione del Patto di Cura, percepiscono il contributo economico.”

Mentre disabili gravi: “coloro che sono riconosciuti portatori di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92”.