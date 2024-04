Il sindaco firma l’ordinanza, scuole chiuse a Monreale per il 2 e 3 maggio

In quei giorni saranno effettuati interventi di derattizzazione

MONREALE, 23 aprile – Niente lezioni a Monreale in occasione dei giorni della festa del Santissimo Crocifisso. Con un’ordinanza, infatti, il sindaco Alberto Arcidiacono ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 2 e 3 maggio.

Saltato, come è ovvio, il 1° maggio, festa dei lavoratori, in cui sono chiuse tutte le scuola d’Italia, il 2 e 3 maggio, su richiesta dell’Ufficio tecnico del Comune, il sindaco ha disposto l’effettuazione degli interventi di derattizzazione. Una scelta, al di là della necessità di sottoporre gli ambienti scolastici ai normali trattamenti in tal senso, come prevede la legge, che si giustifica con la fisiologica assenza di studenti nelle scuole, proprio a causa della festa. Il Comune, pertanto, ha pensato opportunamente di sfruttare la quasi nulla produttività di quei giorni, per concedere la possibilità a studenti ed insegnanti di rimanere a casa.

Col fatto che poi 4 e 5 maggio sono rispettivamente sabato e domenica, l’appuntamento in classe è programmato, pertanto, per lunedì 6 maggio.