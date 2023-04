Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, Intravaia: ''Importante il contributo della Regione''

“Per la prima volta una parte del contributo inserita in Finanziaria”

MONREALE, 11 aprile – “La Regione ha previsto un finanziamento di 93 mila euro per la 397esima edizione della festa del Santissimo Crocifisso, ricca di eventi che accompagneranno la processione del 3 maggio”.

Lo afferma il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, Marco Intravaia a proposito delle iniziative legate ai festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, che sono state presentate oggi in Sala Rossa a palazzo di città.

“Per la prima volta – aggiunge Intravaia – una parte del contributo, 83 mila euro, è stata inserita nella Legge Finanziaria della Regione, un risultato molto importante per cui ho molto lavorato, considerata l’importanza religiosa, storica e culturale della manifestazione. La restante parte sarà erogata come contributo dell’assessorato regionale del Turismo.

I festeggiamenti andranno oltre le tre giornate tradizionali e abbracceranno un’intera settimana, partendo il 28 aprile. Una vera e propria occasione di sviluppo per la nostra città per cui l’appuntamento con il 3 maggio si annuncia come un buon viatico per la stagione estiva.

Crediamo nella tutela del patrimonio immateriale rappresentato dalla festa, il cui valore è pari ai beni materiali della nostra città, un’eredità che va preservata e promossa perché incarna l’anima della nostra comunità, la sua storia e la sua cultura. Ci siamo battuti e continueremo a farlo affinché continui a crescere, così come siamo in prima fila per difenderne i valori autentici che incarna”.