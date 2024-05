Santissimo Crocifisso, celebrati stasera i Vespri Solenni in Collegiata

Dopo il tradizionale corteo la solenne funzione religiosa in Collegiata

MONREALE, 2 maggio – Oggi è stata la giornata della celebrazione dei Vespri solenni, che come da tradizione prevedono la solenne funzione religiosa, alla presenza delle autorità cittadine, che avviene il giorno prima della processione del Santissimo Crocifisso.

È la celebrazione in cui le autorità cittadine e i componenti della confraternita del Santissimo Crocifisso si recano in Collegiata per il tradizionale omaggio della città al simulacro ed alla sua storia. Prima della funzione solenne i rappresentanti della confraternita e delle autorità cittadine e militari, accompagnati dalla banda musicale, si sono recati a prendere il vescovo a Palazzo Arcivescovile, per accompagnarlo fino alla Collegiata, assieme al clero, dove ad attenderlo c’erano Don Nicola Gaglio e Don Luca Leone. Poi il via alla celebrazione vera e propria.

A quest’ultima, presieduta dall’arcivescovo emerito Salvatore Di Cristina, hanno preso parte anche le autorità cittadine. Le riflessioni di quest’ultima serata della novena, vigilia della festa, sono state affidate ancora una volta a Don Cirino Versaci che si è soffermato sulla necessità di fare in quest’ultima meditazione opportuna memoria sul silenzio del Signore. “Il silenzio di Gesù Crocifisso - ha affermato Don Cirino - invita ogni figlio della Chiesa a far diventare questo silenzio interiorizzazione, dono di compassione, affinché aiuti ciascuno a sviluppare l’ascolto a partire dalla morte e dal silenzio di Gesù”. Ha chiuso i Vespri Solenni l’arciprete Don Nicola Gaglio, che, dopo aver ringraziato l’arcivescovo emerito per aver presieduto i Vespri solenni, ha altresì ringraziato Don Cirino Versaci per le riflessioni offerte in questa novena partecipata e raccolta, portando il saluto dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi in queste ore di rientro da Roma per la visita ad limina dei vescovi di Sicilia presso la Santa Sede.

Domani si svolgerà il solenne pontificale delle 11, che sarà presieduto dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.

