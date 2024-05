Monreale aderisce alla Carta Europea della Disabilità

Permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate

MONREALE, 9 maggio – Il Comune dice sì all’introduzione nel nostro territorio della “Disability Card”, un vero e proprio aiuto per le persone con disabilità che la otterranno, dopo averla richiesta. Di oggi è infatti la delibera con cui l’amministrazione dà seguito al progetto presentato in tal senso dal consigliere comunale, Valeria Giardi.

Si tratta di una la convenzione che verrà sottoscritta tra il Comune di Monreale e il dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità, per introdurre a Monreale la carta.Con l’approvazione della delibera in Giunta, pertanto, la cittadina normanna si aggiunge ai comuni che hanno deciso di aderire alla Carta Europea della disabilità in Italia, diventando il secondo comune convenzionato in Sicilia (prima d'ora c’era solo Favignana).

La carta è un ottimo e valido aiuto per tutte le persone che ne hanno diritto: può essere utilizzata per certificare la propria condizione di disabilità presso gli uffici pubblici, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei. Inoltre dà accesso gratuitamente, o con tariffe agevolate nei musei statali su tutto il territorio nazionale, nei luoghi di cultura e non solo nei paesi UE aderenti. Nel territorio monrealese varà valore presso il campo sportivo, il CineTeatro Imperia e altri luoghi comunali.

Ulteriori informazioni sulle modalità e le date di richiesta e rilascio sono presenti sul sito di INPS dedicato alla richiesta. Il sindaco Alberto Arcidiacono esprime grande soddisfazione per l'obiettivo raggiunto.