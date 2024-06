Grisì, si conclude l’iter: si va verso l’avvio dei lavori del centro sportivo

Costerà 780 mila euro e sorgerà nell’ex area baraccopoli

MONREALE, 7 giugno – Uno step dovuto ma importante verso la realizzazione del centro sportivo nell’ex area baraccopoli della frazione di Grisì. È quello del primo sopralluogo propedeutico alla consegna dei lavori alla ditta Palazzolo di Partinico.

È avvenuto alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono e dell’assessore Antonella Giuliano e del consigliere Giulio Mannino, anche i tecnici dell’ufficio lavori pubblici che cureranno e seguiranno l’intero iter dei lavori.

Il progetto prevede la realizzazione di una piazza, un parco giochi per bambini, un campo di calcetto in erba sintetica, due campi da padel e aree verdi, per un importo totale di 780mila euro.

“Siamo orgogliosi e felici – affermano Mannino e Giuliano – che finalmente, dopo tanti anni, anche la nostra frazione possa godere di spazi ludico ricreativi e sportivi che certamente contribuiranno a migliorare la qualità di vita della nostra comunità. Determinante per raggiungere questo risultato è stato il lavoro certosino dell’architetto Piero Albanese, e dell’intero staff tecnico e amministrativo afferente al nostro ufficio Lavori pubblici”.