Si è spento Tony Bruno, storico fotografo monrealese

Un arresto cardiaco se lo è portato via. Aveva 87 anni

MONREALE, 10 giugno – Si è spento ieri, all’età di 87 anni, Tony Bruno, storico fotografo monrealese, che per 40 anni ha esercitato la sua professione nella cittadina.

Da qualche tempo era sofferente, soprattutto per via dell’età avanzata, poi ieri il suo cuore ha detto basta, strappandolo all’affetto dei suoi cari.

Appassionato di cinema e di fotografia, per tanti anni ha svolto la sua professione a Monreale. In tanti ancora ricordano il suo studio prima in via Venero, poi in via Agonizzanti.

Così come in tanti ancora ricordano la sua partecipazione ai cortometraggi realizzati dai registi Ciprì e Maresco, intitolati “Cinico tv”, andati in inda pure su Raitre, negli anni ’90.

Di carattere allegro e gioviale, aveva un forte attaccamento per la sua famiglia. I funerali avranno luogo domani mattina, alle ore 10, nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.

Alla famiglia Bruno le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.