Addio a Paola Lo Presti, donna di famiglia d’altri tempi

Si è spenta stanotte all’età di 94 anni. Aveva messo al mondo dieci figli

MONREALE, 14 – Si è spenta stanotte, all’età di 94 anni, Paola Lo Presti, esempio, ormai desueto, di donna all’antica, tenace assertrice dei valori di un tempo, grande conoscitrice delle preghiere che oggi non si recitano più e di innumerevoli proverbi.

Paola Lo Presti, nota anche per essere stata la moglie di Carmelo Balsano, titolare della storica macelleria di via Venero, diede infatti alla luce ben dieci figli. Di questi, però ne sono sopravvissuti otto, dal momento che due figlie si spensero prematuramente: una a 22 mesi e l’altra nel 2004 a 50 anni, per un tumore al cervello.

Nonostante la vita familiare estremamente impegnativa, Paola Lo Presti diene sempre una mano al marito nella sua bottega. Tutto questo fino alla malattia della figlia, quando fu costretta ad accudirla per più di 13 anni di traversie e di interventi chirurgici, fino alla sua morte, quando il marito per il dispiacere non riuscì più a parlare, ammalandosi di Alzheimer e necessitando delle cure e del sostegno della moglie.

Cristiana, fedele praticante, devota a San Giorgio e alla Madonna del Carmine, è stata una donna dal pollice verde e grande amante delle piante.

I funerali si svolgeranno domani, alle ore 12 nella chiesa di San Castrense a Monreale.

Alla famiglia Balsano le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.