Una voce per Monreale, ecco l’ordine d’uscita degli artisti in gara

L’appuntamento è per sabato 27 luglio alle ore 21 a piazza Guglielmo

MONREALE, 17 luglio – Questo l’elenco dell’ordine di uscita dei finalisti di “Una voce per Monreale”, il concorso canoro giunto alla sua 14^ edizione, che si terrà sabato 27 luglio con inizio alle ore 21, piazza Guglielmo.

1 Veronica Algozzino

2 Laura Manzo

3 Carmen Lupo

4 Cristian Di Giovanni

5 Deborah Campanella

6 Giuseppe e Simona Gallo

7 Aurora D'Agostino

8 Antonino De Luca

9 Anna Tantillo

10 Rita Gallo

11 Alessandro Iacona

12 Greta Barone

13 Gaia Ilardo

14 Salvo Quadrante

15 Laura Giordano

16 Giovanna La Lia

17 Giovanna Schimmenti

18 Fabiola Termini

19 Chiara Contino

20 Vincenza Bravo

21 Roberta Betulia

22 Patrizia Alcamo

23 Eleonora D'Arpa

24 Aurora Bellomia

25 Terry Colletta

26 Angela Pipitone

Va ricordato che il concorso, come sempre dedicato alla memoria di Marcello Micalizzi, si avvarrà della partnership di Live Box Casa Sanremo, del maestro Ciro Barbato compositore, direttore d'orchestra, produttore discografico, direttore artistico live box Sanremo, di Maria Puca, giornalista di TG News 24, Digital Creator, ufficio stampa di programmi televisivi Rai, ufficio stampa di Casa Sanremo Live Box. Saranno in giuria per il concorso.