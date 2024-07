Monreale, al via la pulizia straordinaria di diverse strade comunali

Gli operai della Ecolandia stanno effettuando la scerbatura dei canneti a ridosso di alcune arterie

MONREALE, 25 luglio – Dalle prime ore della mattinata odierna è stata avviata dall’amministrazione comunale una intensa operazione di pulizia e di scerbatura, per dare decoro alla cittadina.

L’operazione è condotta sotto il coordinamento dell’assessore alla Gestione dei Rifiuti, Verde e Arredo Urbano Giulio Mannino, che con la collaborazione dei dipendenti comunali e squadre esterne e della ditta “Ecolandia”, sta portando avanti un piano per pulizia straordinaria, scerbatura di tutto il tratto della Circonvallazione fino a piazzale candido e della via Regione Siciliana dal Cres fino a San Martino delle Scale, Panoramica, via Linea Ferrata e via Strada Ferrata.

Al fine di non vanificare tutti gli sforzi fatti dall’amministrazione e da tutti gli operatori e tenere pulito l’ambiente il nuovo assessore Mannino che sta seguendo da vicino i lavori, ha voluto precisare: “E’ trascorso poco tempo dal mio nuovo incarico, ma ho cercato di concentrare tutte le forze possibili per dare priorità al decoro urbano, poiché il nostro principale obiettivo è quello di organizzarci al meglio per rendere Monreale pulita e accogliente. Pertanto, confidiamo soprattutto nella collaborazione dei cittadini virtuosi. Ringrazio tutti i dipendenti e collaboratori esterni per l’impegno e la dedizione che mettono nel loro lavoro”.