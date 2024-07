Monreale, anche le sale del complesso Guglielmo disponibili per i matrimoni civili

Gli sposi hanno anche a disposizione Casa della Cultura ed una sala a pizza Inghilleri

MONREALE, 30 luglio – Tra le sedi istituzionali nelle quali organizzare i matrimoni e le unioni civili al Comune di Monreale, oltre all’elegante sala creata all’interno dell’ufficio di Stato Civile a piazza Inghilleri, ora ci sono anche le splendide sale del Complesso Guglielmo II.

Questo magnifico palazzo, un tempo dimora del grande re normanno e dei monaci benedettini provenienti da Cava de' Tirreni, è uno dei luoghi più affascinanti di Monreale. Una ampia sala del Fondo Antico è stata dedicata ai matrimoni civili, accessibile attraverso uno scenografico scalone monumentale. Qui, gli sposi saranno accolti da due celebri dipinti dei rinomati artisti monrealesi Pietro Novelli e Giuseppe Velasco, che aggiungono un tocco d'arte e prestigio alla cerimonia.

Tra le altre location disponibili, spicca il salone di Casa della Cultura Santa Caterina, situato in Via Pietro Novelli. Questo edificio recentemente ristrutturato ha riportato alla luce splendidi affreschi, creando un ambiente unico e suggestivo per le celebrazioni matrimoniali.

L'amministrazione comunale ha adottato un regolamento apposito che definisce i criteri per la celebrazione dei matrimoni in queste location storiche. “L'obiettivo è quello di creare – spiega l’assessore al Turismo Antonella Romano – anche una occasione di promozione e di rilancio turistico della nostra città in un contesto di straordinaria bellezza. Tra i nostri propositi, c’è anche quello di contattare le wedding planner per invitarle a visitare le nostre location al fine di inserirle nelle loro proposte”.