Un calendario fotografico con le bellezze di Monreale per il 2025: parte il contest

È organizzato dalla Pro Loco Monreale

MONREALE, 16 agosto – Un calendario monrealese per il 2025, con belle foto su Monreale e il suo territorio: si intitola “Cattura la bellezza del territorio di Monreale” il contest lanciato dalla Pro Loco, che sino al 20 settembre invita a partecipare fissando in 13 immagini (i 12 mesi più la copertina) la bellezza del nostro territorio.

Sempre diciamo che Monreale ha tante potenzialità – si legge in una nota della Pro Loco – ma ancora il turismo tende a gravitare soltanto sul complesso normanno. Altri possibili itinerari e percorsi hanno bisogno d’essere scoperti, dai turisti ma anche dai cittadini e il Contest per il calendario 2025 invita la cittadinanza a scegliere, cioè a osservare dedicando la propria attenzione alla valorizzazione del nostro territorio: non solo lo splendore dei monumenti per cui Monreale è dal 2015 nel sito seriale Unesco ma anche le periferie, le frazioni, le montagne.

Il calendario della Pro Loco ha già una piccola tradizione alle sue spalle, negli ultimi due anni è stato pubblicato con le belle fotografie di Giuseppe Giurintano. Quest’anno cambia formula, non punta a essere realizzato da un fotografo di cui tutti ammirano l’arte ma chiama a partecipare i cittadini che entro il 20 settembre possono inviare da una a quattro fotografie.

Per iscriversi e inviare le foto: https://www.prolocomonreale.it/wordpress/concorso-calendario/