Via Vicinale San Martino, torna l’ombrellone che ripara la panchina

A piazzarlo nuovamente è stato Salvino Leto, da anni impegnato nella lotta contro il degrado della zona

MONREALE, 27 agosto – Alla fine, con la speranza che la durata stavolta possa essere più lunga e che i malintenzionati, si facciano prendere da un po’ di senso civico, l’ombrellone è stato riposizionato in via Vicinale San Martino, sopra il Cres, lungo la via Regione Siciliana.

A fornirlo è stato ancora una volta Salvino Leto, inquilino delle case della cooperativa del luogo, che da anni si occupa di mantenere decorosa la zona, che provvede ad installare vasetti di fiori e quant’altro serva a rendere più gradevole l’aspetto del sito.

Della questione ci eravamo occupati nei giorni scorsi, sottolineando il rammarico di come l’ombrellone, piazzato per dare riparo dalla calura estiva ai viandanti, spesso anziani, fosse stato portato via, in barba alle regole del vivere civile.

A far luce sull’accaduto sono state le immagini girate dalle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato come a portare via l’ombrellone siano stati due giovani, probabilmente con l’intento di compiere la classica ragazzata, ma certamente dimentichi di quanto maleducato sia stato il gesto.